В Витебске открылась детская футбольная школа. Для воспитанников и их родителей организовали праздничный концерт. В новую школу зачислили 400 талантливых детей разных возрастов. Пристально поработали над тренерским штатом. Занятия для юных футболистов будут проводить 14 опытных специалистов. Несмотря на то, что школа частная, занимаются ребята бесплатно. Отобрали самых перспективных.

Денис Фатеев, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома:

"Это воспитание патриотов нашей страны, воспитание активных граждан нашей страны, привитие активного образа жизни. Эти задачи и решаются путем создания таких детско-юношеских школ".

Виктор Фаустович, директор футбольного клуба:

"Мы провели отбор среди детей, потому что желающих было гораздо больше. Мы делаем ставку на воспитание лидеров, воспитание спортсменов высокого класса. Поэтому родители всячески способствуют. Большой интерес у девочек к занятиям в нашей школе".