В Витебске после масштабной модернизации открылась гимназия № 1

В Витебске после масштабной модернизации распахнула двери гимназия № 1 им. Ж.И. Алферова. Один ее корпус реконструировали, а второй возвели с нуля. С работой справились с опережением проектных сроков.

После обновления образовательное пространство увеличилось почти втрое. Учебные кабинеты оснастили по последнему слову техники, оборудовали тренажерный зал. Для удобства установили лифты.

Новый архитектурный ансамбль включает внутренний дворик, где гимназисты смогут проводить свободное время. А также современный стадион и спортивные площадки. Учиться здесь будут около 1 тыс. ребят.