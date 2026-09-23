В Витебске пройдет первый Союзный слет граждан старшего поколения "Мы - за активное долголетие"



Витебск на три дня станет площадкой для проведения первого Союзного слета граждан старшего поколения "Мы - за активное долголетие". 23 сентября будет дан официальный старт мероприятия.

В слете примут участие более тысячи человек: представители старшего поколения, волонтеры серебряного возраста, эксперты в различных сферах, руководители профильных ведомств Беларуси и России. В российскую делегацию вошли представители 9 регионов страны.

В программе - интерактивные площадки, мастер-классы, экспертные дискуссии, ярмарки, выставки. Цель слета - обозначить вопрос демографического старения.

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Мы в стране с 2021 года реализуем стратегию активного долголетия. У нас уже есть определенный опыт в различных направлениях, которым мы готовы поделиться с Российской Федерацией. И надо сказать, что мы в принципе сегодня реализуем согласованную политику, потому что у нас очень схожие демографические тенденции, схожее по структуре население, поэтому для нас очень важно изучить российский опыт. Мы ожидаем, что в ходе слета будут выработаны определенные подходы, направленные на дальнейшее развитие нашей социальной политики по этому аспекту".

Откроется Союзный слет праздничным шествием. Участники пройдут от комплекса "Витебск-отель" к концертному залу "Витебск". Здесь же состоится и торжественное открытие мероприятия. Итоги работы слета подведут 25 сентября.