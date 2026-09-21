В Витебске пройдет Союзный слет граждан старшего поколения "Мы - за активное долголетие"

В Витебске 23-25 сентября пройдет Союзный слет граждан старшего поколения "Мы - за активное долголетие", сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Слет объединит 250 участников: по 125 человек от Беларуси и России, в числе которых пожилые граждане, серебряные волонтеры, представители советов пожилых граждан, эксперты и специалисты в области гериатрии, социального и медицинского обслуживания, спорта, культуры и волонтерской деятельности.

"Нынешний слет - во многом результат последовательной работы союзных парламентариев. Именно депутаты Парламентского собрания поднимали вопрос о необходимости проведения масштабного союзного мероприятия, посвященного активному долголетию, выступали с инициативой о его включении в план мероприятий Союзного государства, добивались выделения финансирования и согласования позиций двух стран. Сегодня эта инициатива воплотилась в жизнь: Витебск принимает представителей старшего поколения двух стран", - отметили в пресс-службе. Гостями мероприятия станут председатель Комиссии Парламентского собрания по труду и социальной политике Елена Афанасьева и заместитель председателя комиссии Ирина Костевич.

Мероприятие направлено на выработку и реализацию в Союзном государстве единых подходов к созданию условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни, популяризации социальной политики двух стран, направленной на обеспечение достойной жизни в старшем возрасте, активного вовлечения граждан старшего возраста в общественную жизнь, а также формирования в общественном восприятии созидательной роли старшего поколения.

Во время слета запланированы выставка работ участников мероприятия, презентация государственной политики и национальных стратегий Беларуси и России в интересах пожилых граждан, а также демонстрация подходов и методик в сфере активного долголетия. Пройдут интерактивные площадки по презентации опыта и практик реализации национальных стратегий с выступлениями спикеров и экспертов по наиболее значимым направлениям активного долголетия.

25 сентября запланировано совместное заседание коллегий министерств труда и социальной защиты Беларуси и России на тему "Выстраивание социальной политики на основе принципа человекоцентричности: достигнутые результаты и перспективные задачи".