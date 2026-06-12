В Витебске стартовал пресс-тур "Славянского базара".

Представители белорусских и российских СМИ, блогеры приняли участие в акции по озеленению территории Летнего амфитеатра.

Участники пресс-тура побывали в зрительном зале Летнего амфитеатра. Представители белорусских и российских СМИ, блогеры приняли участие в акции по озеленению территории Летнего амфитеатра - главной сценической площадки фестиваля. Также был открыт символический арт-объект - фестивальный календарь. Он располагается рядом со спортивной площадкой Летнего амфитеатра. Каждый день до 15 июля на нем будет вестись обратный отсчет до "Славянского базара".

Алеся Пушнякова, корреспондент БЕЛТА:

"Больше всего люблю атмосферу фестиваля. Она такая яркая, неповторимая. Всегда новые люди. Самое главное, что это общение всегда идет. Всегда интересно с кем-то познакомиться, кого-то узнать, какие-то мнения, посмотреть, как люди радуются этому празднику. Найти себе какие-то подарки, сувениры".

Ольга Суркова, корреспондент "Смоленской газеты":

"Это какая-то атмосфера особой дружбы, единения всех: людей, которые на сцене, людей, в зале, людей, которые об этом говорят, пишут".

Афиша 35-го форума будет яркой и масштабной. Столетие отметят Витебский драмтеатр и Московский театр имени Ермоловой. В филармонии зазвучит джаз и состоится концерт, посвященный белорусско-сербской дружбе. Насыщенную программу участники пресс-тура обсудили во время прогулки по Западной Двине.

Глеб Лапицкий, гендиректор центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Впервые создаем танцевальное хореографическое шоу, которое объединит все 13 танцев, 13 славянских народов. И вне зависимости от их геополитического взгляда на нас, мы покажем, что славянское единство – это очень важно. Все эти 35 лет на это и был нацелен наш "Славянский базар". Огромная филармоническая выставочная программа, программа кукольного квартала, программа на семи ветрах. Все это объединится более чем 30 площадками, более чем 300 мероприятий пройдет. Мы ожидаем порядка 7 тысяч аккредитованных участников более чем из 40 стран мира".