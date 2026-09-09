В Витебске стартовали соревнования бойцов Департамента охраны со всей Беларуси

В Витебске бойцы Департамента охраны со всей Беларуси соревнуются за звание лучшего. Среди испытаний - огневая и физическая подготовка, полоса препятствий, экзамен работников сторожевой охраны, рукопашный бой, скоростное маневрирование и дрифт, работа кинологов и многое другое.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

"Мы осуществляем новые подходы к организации работы на объектах, внедряем новые технические средства, создаем новые этапы лицензирования деятельности в системе сертификации. Это очередной общий экзамен, который мы будем сдавать с нашим личным составом Департамента охраны".

Также в соревнованиях участвуют подразделения из России и Таджикистана. Испытания будут проходить на протяжении недели.