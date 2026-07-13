В Витебске стартуют проекты XXXV "Славянского базара": чем будет насыщена фестивальная неделя

Витебск принимает участников и гостей XXXV "Славянского базара". Хоть до торжественного открытия еще несколько дней, город на Западной Двине уже живет в фестивальном ритме. Участники конкурсов, музыканты, художники, ремесленники в предвкушении грандиозного праздника. Сюда едут за атмосферой дружбы, новыми знакомствами и победами.

Аккредитацию уже получают артисты и их команды, журналисты, ремесленники. Когда-то афиша помещалась на обратной стороне бейджа, теперь это даже сложно представить. Ведь во время XXXV юбилейного "Славянского базара" каждый день десятки мероприятий.

У здания дирекции "Славянского базара" шумно и многолюдно. Фотографии из Витебска уже разлетаются по миру. Приехать на международный форум - мечта для артистов. Этот фестиваль обещает быть ярким. Город готов отметить его с размахом.

Всех ждут на аккредитации - это обязательный этап каждого форума искусств. Службы "Славянского базара" работают как единый механизм: бесперебойно, круглые сутки, чтобы гости и артисты с момента приезда в Витебск почувствовали ту самую фестивальную атмосферу.

Ответить на вопросы, помочь сориентироваться в городе, подсказать, где можно вкусно пообедать - все это ответственность волонтеров. У "Славянского базара" свой особенный ритм, которому нужно соответствовать. Для многих это первый опыт работы на фестивале такого масштаба. Задача не из простых, но так заманчиво увидеть форум изнутри.

Артем Атрощенко, волонтер Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Я захотел принять участие, подал заявку, со мной связались. Атмосфера уже видна: палатки начали расставлять, а также артисты начали приезжать".

Уже 14 июля проекты стартуют сразу на нескольких фестивальных локациях: выставки, театральные встречи, концерты. Особенно волнительным день будет для участников детского музыкального конкурса. Беларусь будет подпевать Елизавете Цуприк. Дирекция форума постаралась, чтобы конкурс для участников стал настоящим ярким праздником.

Светлана Авдеева, руководитель отдела международного сотрудничества дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Конкурсанты очень сосредоточены на выступлениях. Это ответственное мероприятие, ради которого они проделали такое огромное количество километров. Они бойцы, молодцы и самые лучшие".

Колоссальное внимание на международном форуме уделено безопасности. Милиция будет нести службу в усиленном режиме. Содействие витебским правоохранителям окажут коллеги из других регионов страны. Под пристальным вниманием будет каждая фестивальная локация.

Максим Суббота, начальник УВД Витебского облисполкома:

"Личный состав органов внутренних дел полностью готов к несению службы. Сил и ресурсов достаточно для того, чтобы в полном объеме обеспечить охрану общественного порядка и безопасность на улицах праздничного Витебска. Все места проживания участников и гостей будут взяты под круглосуточную охрану".

Совсем скоро на улицах праздничного Витебска оживут скульптуры, торговые ряды будут радовать изобилием продукции, а народные умельцы научат гостей белорусским ремеслам. Город будет просыпаться и засыпать под легендарные позывные форума.