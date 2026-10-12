В Витебске задержан мужчина, укравший из автомобиля более 87 тыс. рублей

Правоохранители Витебска поймали вора, который ограбил припаркованную машину и напал на ее хозяина, сообщают в Следственном комитете.

53-летний житель Витебска в начале октября оставил свой Mercedes незапертым на стоянке и ненадолго отошел в магазин.

Вернувшись к месту парковки, он увидел, как из его машины выходит мужчина в маске с пакетом в руках. Неизвестный попытался сбежать с украденным имуществом на электросамокате. Витебчанин догнал мужчину и между ними завязалась борьба. Неизвестный в маске несколько раз ударил водителя металлической кочергой и стеклянной бутылкой по голове.

Нападавшего помогли задержать прохожие, которые удерживали его до приезда милиции.

Во время следствия было установлено, что сумма похищенных денег превысила 87 тыс. рублей. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере) УК. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Расследование уголовного дела продолжается.