В Витебске запустили производство инновационных ветеринарных препаратов - фитобиотиков. Это натуральная альтернатива синтетическим антибиотикам. Созданные из растительных компонентов препараты улучшают пищеварение, иммунитет и продуктивность животных без риска возникновения устойчивости вирусов и бактерий. Еще одна эксклюзивная фармразработка - гранулированные антибиотики. Среди их преимуществ - максимальная точность при расчете дозировки и легкость в усвоении.

Илья Курганов, директор предприятия по производству ветпрепаратов:

"Гранулированных лекарственных форм участок будет производить 700 т препаратов в год и порошковых - 999 т. У нас также есть планы по строительству нового фармпроизводства. Там будет 4 участка. Будем выпускать инъекционные лекарства, суспензии, таблетки".

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Проект, который позволит получить экономический эффект в виде экспорта продукции, поступления доходов в бюджет, создания новых рабочих мест. Также это привлечение в регион молодежи".

Производственные мощности позволят заместить зарубежные аналоги на внутреннем рынке. Инновационные ветпрепараты востребованы и за рубежом. Предприятие планирует наладить их поставки в страны СНГ, БРИКС, Азии, Ближнего Востока и Африки.