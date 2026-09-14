В Витебске запустили трамваи нового поколения

Трамваи нового поколения пополнили Витебский парк общественного транспорта. Вся техника - отечественного производства. Прежде чем выйти на маршруты, новые вагоны проходят обязательную тестовую обкатку.

Современные модели стали заметно просторнее и рассчитаны на 159 пассажиров. Салоны оборудованы кондиционерами, USB-разъемами для зарядки гаджетов и адаптированы для маломобильных граждан благодаря низкому уровню пола. За безопасность поездки отвечают системы автоматического пожаротушения и камеры видеонаблюдения.

Татьяна Гвоздева, водитель трамвайного депо ОАО "Витебскоблавтотранс":

"Новые модели стали гораздо удобнее и комфортнее для водителя. Здесь очень просторная кабина с отличным обзором и эргономичное сиденье, которое регулируется по всем параметрам. Отдельно отмечу усовершенствованный бортовой компьютер. Он не просто отражает текущее техническое состояние вагона, но и мгновенно предупреждает нас о любых неисправностях или ошибках во время работы на линии".

"Трамваи модели Т811 поступают к нам регулярно - по две единицы в год. Сейчас новые вагоны оснащаются необходимым дополнительным оборудованием. Уже в середине месяца мы будем полностью готовы выпустить технику на линию. Новые машины будут распределены по разным городским маршрутам", - рассказал заместитель начальника трамвайного депо ОАО "Витебскоблавтотранс" Иван Смольников.

В этом году областной парк общественного транспорта Витебской области значительно обновился. В города поступило свыше 60 единиц техники. Еще более полусотни автобусов выйдут на маршруты в ноябре.