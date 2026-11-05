В Витебском районе перезахоронили останки бойцов, погибших в Великой Отечественной войне

В Витебском районе с почестями перезахоронили останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной. Их подняли нынешним летом в окрестностях деревни Герасимово. В годы войны здесь шли кровопролитные бои.

Только в 2026-м поисковикам удалось поднять на территории Витебского района останки более 240 воинов. По найденным наградам установили фамилии двух офицеров.

Ирина Тарасова, главный специалист отдела Витебского райисполкома: "Каждый год проходят полевые поисковые работы, проходят международные вахты памяти с участием наших соседей-россиян и поисковиков-общественников со всей Беларуси. Проводится большая работа по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. Мы занимаемся ремонтом воинских захоронений, памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны".

Константин Скородихин, представитель поискового движения Беларуси: "Это наше общее дело - проводить в последний путь бойцов. Изучая архивные документы, часто выходим на родственников тех бойцов, которые погибли, защищая Родину. Они приезжают с огромной благодарностью за то, что все наши воинские захоронения всегда ухожены, досмотрены".

"Наши земляки защищали Родину. Очень важно сохранять память о погибших в годы Великой Отечественной войны, так как это наша история", - говорит учащаяся Должанской средней школы Анастасия Мурга.

В Витебском районе более 120 захоронений времен Великой Отечественной войны. Сельские жители, а также школьники активно включаются в работу по их благоустройству, круглый год поддерживая порядок.