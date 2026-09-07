В Витебском районе приступили к заготовке кукурузного силоса

Новый этап аграрного сезона: к уборке кукурузы на силос приступили на севере Беларуси. В Витебском районе под стратегическую для животноводства культуру отвели около 10 тыс. га. По сравнению с 2025 годом площади расширили на 30 %.

Высокий темп еще на старте взяли в хозяйстве "Липовцы". Важно не потерять ни одной погожей минуты, пока культура находится в оптимальной фазе созревания.

"Уже наступила фаза восковой спелости. Ствол, початок, цветок созрели - она готова. Ездим по полям, осматриваем, чтобы определить подходящую фазу для уборки", - рассказала главный агроном СУП "Липовцы" Юлия Провалинская.

"Урожай хороший. Погодные условия нам помогают. Соберем все вовремя, качественно. Я работаю на отечественной технике. Меня в ней все устраивает, она не ломается", - поделился механизатор СУП "Липовцы" Александр Грунтов.

Собранную массу закладывают в траншеи, тщательно утрамбовывают, а затем укрывают пленкой. Это позволяет максимально сохранить питательные свойства кукурузы, чтобы высокобелковый корм всегда был в рационе буренок.