В Витебском районе стартовала уборка кукурузы на силос

На севере страны приступили к уборке кукурузы на силос. В Витебском районе под стратегическую для животноводства культуру отвели около 10 тыс. га. По сравнению с 2025 годом площади расширили на 30 %. Расскажем, как заготавливают питательную кормовую составляющую рациона для поголовья.

Аграрии северного региона приступили к уборке кукурузы на силос. Запасы стратегической для животноводства культуры формируют ускоренными темпами.

К уборке кукурузы аграрии относятся не менее ответственно, чем к жатве. От объема полученного урожая зависит положение дел на животноводческих комплексах. Задача - обеспечить поголовье качественными кормами.

В Витебском районе первыми к уборке кукурузы приступили в СУП "Липовцы". Высокий темп взяли еще на старте. Важно не потерять ни одной погожей минуты, пока культура в оптимальной фазе созревания.

"Кукуруза уже вошла в фазу восковой спелости: и стебель, и початок полностью готовы. Мы регулярно объезжаем поля и ведем мониторинг, чтобы поймать идеальный момент для начала массовой уборки", - рассказала главный агроном СУП "Липовцы" Юлия Провалинская.

Слаженная работа: зеленая жатва в ускоренном темпе

Техникой управляют опытные механизаторы и водители. Работа в тандеме синхронная. В этом году уборку кукурузы в хозяйстве начали на неделю раньше обычного. Как только урожай созрел, вышли в поля, чтобы не потерять питательные свойства культуры.

"Урожай хороший. Погодные условия нам помогают. Соберем все вовремя, качественно. Я работаю на отечественной технике. Меня в ней все устраивает, она не ломается", - отметил механизатор СУП "Липовцы" Александр Грунтов.

Молодые и опытные аграрии работают в тесной связке

Надежность техники - важный фактор успешной жатвы. Состояние машин находится под контролем инженера Артура Балботкина. Молодой специалист пополнил команду хозяйства месяц назад. Пришел по целевому направлению по окончании Белорусской сельхозакадемии.

Артур Балботкин, инженер-механик СУП "Липовцы":

"Наша задача первостепенная - предотвратить поломки своевременной заменой сегментов. Чтобы не было простоев. Оперативно выезжаем, созваниваемся, спрашиваем, какие нужны запчасти. Если чего-то не хватает - все привезем".

Технология заготовки питательных кормов

Собранную массу закладывают в траншеи. Тщательно утрамбовывают, а затем укрывают пленкой. Это позволяет максимально сохранить питательные свойства кукурузы. Чтобы высокобелковый корм всегда был в рационе буренок.

"В настоящее время на комплексе находится 6 тыс. голов. Для полноценного кормления КРС необходима энергия и белок. Это все содержится в кукурузе. Поэтому очень важно заготовить качественные корма в оптимальные сроки", - рассказала директор СУП "Липовцы" Ирина Храпенкова.

К очередной задаче - уборке кукурузы на зерно - хозяйства Витебского района рассчитывают приступить через месяц. Планы амбициозные. Площади по сравнению с 2025 годом расширили до 2 тыс. га.