В Витебской области и Минске тепло пришло в социальные объекты

На 29 сентября отопление подключено в 87 % объектов социальной инфраструктуры Витебской области и 97 % - в Минске. Следующий этап зависит от температурного режима: если в течение трех дней столбик термометра будет ниже 10 градусов, начнется подключение жилых домов, общежитий, вузов и театров.

Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по г. Минску Комитета госконтроля Беларуси:

"Мы проводим дополнительные контрольные мероприятия, чтобы максимально избежать возможных фактов каких-то сбоев в работе тех или иных систем. Эту работу мы проводим ежегодно в августе-сентябре. Сейчас она находится на завершающей стадии. Ряд недостатков мы тоже видим, и я думаю, что дополнительно будем информировать заинтересованные госорганы с внесением конкретных предложений, в том числе по дополнительному изменению законодательства".

Старт отопительного сезона в стране происходит не одновременно. Офисные центры, заводы и другие предприятия подключают в последнюю очередь, это происходит после всего жилого сектора.