В Витебской области обновляют парк общественного транспорта

В северном регионе активно обновляют парк общественного транспорта. На городские маршруты готовятся выйти комфортабельные автобусы повышенной вместимости.

Техника проходит обязательный тест-драйв. Современные модели отечественного производства оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, а также элементами безбарьерной среды.

"МАЗ 216 - новейшая модель, в управлении легче. Температура, топливо видно на дисплее. Внутри салона камеры на каждую дверь - это удобно при отправлении транспортного средства с остановочного пункта", - поделился водитель ОАО "Витебскоблавтотранс" Юрий Журавлев.

Виктор Кожух, заместитель генерального директора ОАО "Витебскоблавтотранс":

"Современные надежные автобусы. Характерной чертой является расположение двигателя в задней части салона. Тем самым освобождается средняя площадка - место для стоячих пассажиров и людей с ограниченными возможностями. Рассчитан автобус на 169 пассажиров, в том числе 40 сидячих".

Общественный транспорт обновляется как в Витебске, так и в райцентрах. Всего в северный регион в 2026 году поступило без малого 90 единиц техники. До января на линии выйдут еще 40 автобусов.