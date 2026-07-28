В Витебской области проходит благотворительная акция Белорусского детского фонда к 1 сентября

Школьный портфель, укомплектованный всем необходимым от Витебского областного отделения Белорусского детского фонда.

В преддверии нового учебного года в северном регионе проходит благотворительная акция. 28 июля гости пришли в детский дом семейного типа в Витебском районе, где воспитываются 10 детей. Среди них и маленькая Алиса, которая в 2026 году пойдет в первый класс.

"Это ценно, что о нас помнят, заботятся. Многие организации участвуют и перед Новым годом, и перед 1 сентября", - поделилась родитель-воспитатель детского дома семейного типа Виктория Лисойван.

"Цель акции - привлечение жителей к социально активной деятельности. Каждый человек может принять участие. Все наши визиты приносят радость детям. Мы приносим целый портфель принадлежностей, книжек, а еще настольные игры и угощения", - отметила директор Витебского областного отделения Белорусского детского фонда Ольга Обухова.

Нужные к 1 сентября подарки получат первоклассники, которые воспитываются в домах семейного типа, детских социальных приютах и замещающих семьях. Для детей также закуплены книги, развивающие игры и сладости.