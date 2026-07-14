В Витебской ветакадемии на 2026 год выделено 197 целевых мест - половина бюджетного набора

Витебская академия ветеринарной медицины работает в тесной связке с сельскохозяйственными организациями. Подготовку специалистов здесь ведут, ориентируясь на актуальные запросы агропромышленного сектора страны. В 2026 году для абитуриентов-целевиков выделили 197 мест (половину от общего набора на бюджет).

Целевое направление стало путевкой в профессию и для Евгения Ходунова. Выпускник ветакадемии в агрокомплекс имени Сильницкого пришел в 2025 году, команда приняла. Опыт коллег перенимает с энтузиазмом, чтобы стать настоящим профессионалом в нелегком, но любимом деле.

"В ветакадемию шел целенаправленно, мне всегда нравились животные. Я сразу понимал, что иду на крупный рогатый скот, т. е. у меня не было того, что я буду работать в клинике. И вообще о выборе своем не жалею. Мне тут нравится, очень хорошо, достойная зарплата. Планирую продолжать свою деятельность тут на бройлерной птицефабрике", - поделился ветеринарный врач агрокомплекса имени М. Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики Евгений Ходунов.

Заключение целевых договоров - частая практика для предприятия. Запросы в ветакадемию отправляют ежегодно, исходя из потребности хозяйств в профильных специалистах. Старания увлеченной делом молодежи - в цене, мотивируют в том числе финансово.

"Мы настроены на то, чтобы наши молодые специалисты остались у нас после отработки. В сопровождение наставник закрепляется за каждым молодым специалистом, предоставляется арендное жилье. Также от Витебской области получают выплаты и от Витебского района тоже идут выплаты", - отметила главный ветеринарный врач агрокомплекса имени М. Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики Валерия Пацуло.

Погружаться в профессию молодежь начинает еще во время учебы в ветакадемии. В распоряжении студентов - современные лаборатории и ветеринарная клиника. Половину учебного процесса занимают стажировки на сельскохозяйственных предприятиях. Для целевиков это еще и отличная возможность заблаговременно изучить специфику будущего рабочего места.

Ольга Горлова, ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

"Так как наша специальность относится к востребованным экономикой специальностям, зачисление происходит просто потому, что вы заключили целевой договор. Никаких внутренних экзаменов и волнений, одни только плюсы. Практически все предприятия, которые заключили договора, сделали доплаты, начиная от 5 базовых величин - это хороший бонус во время обучения к стипендии".

Будущие врачи и зоотехники востребованы во всех регионах страны. Выбор за молодежью, время для принятия решения еще есть. Целевой траекторией поступления абитуриенты ветакадемии смогут воспользоваться до 19 июля.