В воинские соединения Беларуси началась отправка призывников

10 тыс. призывников пополнят ряды белорусской армии: 22 октября в Парке Победы началась отправка парней, которые попали в осенний призыв, в войска.

Всего в части Минска отправились около 2 тыс. человек, а по всей стране 10 тыс. человек вступят в ряды солдат.

Александр Клыбик, начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата г. Минска:

"Как и во всей Республике Беларуси, начались отправки граждан для прохождения срочной военной службы, службы в резерве Вооруженных Сил Республики Беларусь и другие воинские формирования. Сегодня в Минске в парке Победы прошла торжественная отправка граждан города Минска в силы специальных операций 72-го объединенного учебного центра и навигационно-топографический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Напутственные слова сказали руководители воинских соединений, прозвучала и поддержка родителей и близких, ведь с этого момента они официально солдаты.

Кто-то из ребят прослужит 1 год, кто-то 1,5 года. Как было сказано на торжественном мероприятии, в ряды армии отправляются лучшие сыновья.

Белорусские военные регулярно получают обновленную и модернизированную технику. Совершенствуется система подготовки кадров, тактика и стратегия. Освоить все это предстоит новобранцам, которые вот-вот станут в строй.

Уже 23 октября ребята проснутся под слова "Рота , подъем". Для них подготовлен месяц адаптации, а уже в конце ноября состоится присяга.