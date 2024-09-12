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В Воложине после реконструкции открылось здание иешивы. Расскажем, как выглядит духовная обитель

Новый объект появился на историко-культурной карте Беларуси. В Воложине после реконструкции открылось здание иешивы.

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Кстати, иудейскому высшему учебному заведению более 2 столетий.

Во время церемонии открытия ее экспозицию пополнила Тора (подробности в видео).

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Воложин

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