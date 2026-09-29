В Вооруженных силах Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности

В Вооруженных силах продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности. Она проходит по поручению Президента. Подразделения продолжают отрабатывать вводные, в том числе на полигоне. На завершающем этапе в ходе комплексного занятия отрабатывается применение артиллерийской бригады в условиях оборонительного боя. За ходом действий наблюдают представители Госсекретариата Совета безопасности.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Под руководством командира бригады осуществляется боевое слаживание бригады в целом. Для этого командиром бригады выбрано комплексное занятие, в ходе которого он отрабатывает все вопросы применения бригады в оборонительном бою. Задействованы все имеющиеся у него силы и средства, задействованы все образцы вооружения, военной техники и, конечно же, весь личный состав, который уже на протяжении определенного времени совершенствует и восстанавливает свои навыки по владению вверенных ему образцами вооружения".

С 28 сентября инспекция также коснулась одной из воинских частей - 120-й отдельной механизированной бригады. Среди этапов - контрольные занятия по огневой, тактической и физической подготовке.