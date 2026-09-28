В Беларуси продолжается проверка боеготовности. С 28 сентября экзамен держит одно из подразделений 120-й мехбригады

Наши силовые ведомства отрабатывают навыки слаженного реагирования для отражения атак на поле боя.

В Вооруженных силах продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности. Она проходит по поручению Президента. Мероприятия охватывают все новые подразделения и рода войск по всей стране. Подобная инспекция - часть масштабного военного экзамена, который раньше проходили артиллеристы, подразделения МВД, военно-воздушные силы и войска ПВО.

Подразделение 120-й механизированной бригады приведено в боеготовность

Утром 28 сентября представители Госсекретариата Совета безопасности вручили распоряжение к выполнению задач 120-й механизированной бригаде в Минске. Одна из воинских частей уже приведена в боевую готовность.

Обычные плановые учения ожидаемы, в то время как внезапные проверки исключают возможность подготовиться заранее и маскировать проблемы. Поэтому такая форма мониторинга используется все чаще.

Олег Печень, начальник управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

"Военнослужащим предстоит выполнить весь комплекс мероприятий проведения боеготовности. В последующем с ними будут проведены контрольные занятия по огневой, тактической и физической подготовке. Эти контрольные занятия являются своеобразными экзаменами по итогам учебного года. Проверим уровень подготовки военнослужащих по основным предметам обучения. Проверки соединенных частей в Вооруженных силах будут продолжены".

Проверку боеготовности проводят для оценки реальной способности силовых ведомств оперативно и эффективно выполнить задачи по защите государства в случае военной угрозы. По сути, это комплексный аудит всей военной структуры, который показывает, насколько армия и другие ведомства дееспособны не на бумаге, а в реальных условиях.

Филипп Витко, командир дежурного подразделения по реагированию 120-й отдельной механизированной бригады ВС Беларуси:

"Была произведена внезапная проверка дежурного подразделения по реагированию. Личный состав справился оперативно, работали слаженно. Люди готовы к выполнению поставленных задач в любое время года, дня и ночи".

Смотр готовности подразделения по реагированию ярко показывает всю картину. Проверяющие оценивают разные этапы работы: знания и обязанности военнослужащих, исправность техники и систем связи, насколько дежурное подразделение по реагированию в случае внезапной кризисной ситуации готово к выполнению вверенных задач.

Механизированные бригады предназначены для ведения оборонительных, наступательных и контрнаступательных действий. Они заменили собой советские мотострелковые дивизии, став более гибкой боевой единицей. Проверка подобного соединения жизненно необходима, потому что это огромный, технически сложный организм.

Безусловно, это далеко не все вводные. Проверка боеготовности подразделения - это работа не одного дня. А значит, бригаде предстоит выполнять и другие задачи.

После смотра военные отправляются на полигон для сдачи контрольных занятий.

По итогам проверки выставляется оценка, указываются слабые места. Все это подразделение обязано устранить в кратчайшие сроки для поддержания высокой боевой и оперативной готовности.