В ВС Беларуси продолжается проверка боеготовности

В Вооруженных силах Беларуси продолжается проверка боеготовности. Экзамен держит одна из артиллерийских бригад.

На полигоне проводят занятия с офицерами запаса, прибывшими накануне в воинскую часть. В рамках подготовки военнообязанные совершенствуются в предметах боевой подготовки. В кратчайшие сроки они должны вспомнить азы военного дела, чтобы быть готовыми вскоре приступить к приему военнослужащих основного состава, передать им свои знания и главное - сформировать подразделения и провести их боевое слаживание. За ходом проверки наблюдает Госсекритариат Совета безопасности страны.

Мероприятия индивидуальной подготовки офицеров запаса завершаются комплексным занятием на полигоне. Кроме стрельбы, отрабатываются вопросы тактической медицины, применения беспилотников и борьбы с ними. Все это помогает офицерам освоить военную специальность и быть в готовности к приему и формированию своих подразделений.