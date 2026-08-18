V Всебелорусский крестный ход стартовал из Жировичей

18 августа стартовал масштабный православный духовный проект. Всебелорусский крестный ход (пятый по счету) начал свой путь из Жировичей с целью за 9 дней преодолеть расстояние более чем в 250 км и дойти до Минска.

Ранним утром, приняв участие в молебне на начало доброго дела, участники акции - верующие и священство - начали движение.

Куда дошли "крестоходцы", какими были первые километры - подробности смотрите в видео.