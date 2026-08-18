V Всебелорусский крестный ход стартовал в Беларуси - какими были первые километры

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси в пятый раз стартовал Всебелорусский крестный ход. Многодневная акция веры, почитания святынь и духовного единения людей по традиции начинается в Жировичах, а заканчивается в Минске. 18 августа участники крестного хода начали свой путь из Свято-Успенского мужского митрополичьего монастыря.

Жировичи - духовный центр Беларуси. Это древняя земля, где исток веры и знаменитая чудотворная икона Матери Божией "Жировичская". Святыня расположена в Успенском монастыре. К ней всегда живая река верующих. 18 августа перед большой дорогой участники Всебелорусского крестного хода просили у Богородицы благословить их доброе масштабное дело. Копию иконы "крестоходцы" берут с собой и несут до Минска, конечной точки паломничества.

Проливной дождь в дорогу как добрая примета, людей это не испугало. Сотни верующих с терпением и мужеством преодолевали первые километры.

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:

"О себе, о близких, о нашей стране и обо всем мире церковь молится, чтобы Господь всемогущий проявил свое милосердие".

Впереди 250 км, 16 населенных пунктов, посещение 4 епархий и более 20 храмов. Не просто путь - православное краеведение. Первая остановка в агрогородке Большие Шиловичи и в местной в церкви иконы Матери Божией "Казанская". Здесь прошел молебен и возможность поделиться переживаниями.

Крестный ход пройдет по Гродненской, Брестской и Минской областям. 18 августа из крупных локаций был Слоним и храм преподобномученика Афанасия Брестского. Ночлег - в агрогородке Деревная Слонимского района. 19 августа у православных праздник - Преображение Господне. Яблочный Спас паломники отметят по своей традиции - в пути и вместе.

Пятый по счету Всебелорусский крестный ход стартовал на высокой духовной ноте. Впереди у "крестоходцев" 8 дней пути и немалые испытания: сохранить бодрый шаг, позитивный настрой, укрепить силу веры.