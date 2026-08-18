V Всебелорусский крестный ход стартует 18 августа в Жировичах

18 августа из Жировичей стартует V Всебелорусский крестный ход. Паломникам предстоит преодолеть 250 километров за 9 дней. Маршрут пройдет через 4 епархии и 21 храм, а завершится шествие в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе в день Минской иконы Божией Матери.

Присоединиться к молитвенному шествию может каждый на любом отрезке маршрута. С подробным планом движения можно ознакомиться на сайте Белорусской православной церкви.

Крестный ход проводится по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси.