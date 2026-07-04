В вузах Беларуси получают образование 12 тыс. китайских студентов и магистрантов

У Беларуси и Китае выстроен прочный образовательный альянс. Напомним, на встрече с руководством Пекинского университета Президент предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в этом направлении. Взаимный интерес сегодня подтвержден и созданием совместных факультетов, и обучением тысяч студентов из Поднебесной в белорусских вузах.

Сегодня знания в вузах республики получают 12 тыс. китайских студентов и магистрантов. Пример впору перенимать и реализовывать другим нашим партнерам.

Когда расстояние в более чем 6 тыс. км не помеха. За последние 3 года количество студентов из Поднебесной увеличилось вдвое. Качество белорусского образования сегодня выбирают 12 тыс. китайских студентов.

Беларусь - Китай: упор на практику и всесторонние программы в образовании

"Образование в Беларуси очень ценят в Китае", - сказал иностранный студент.

Истина из первых уст, которая под собой имеет прочный фундамент: историческую обусловленность и отношения, которые сложились между Беларусью и Китаем. За последние 3 года количество студентов из Поднебесной выросло в 2 раза. В вузах Беларуси сегодня обучается 12 тыс. китайских студентов и магистрантов. И эта тенденция лишь подтверждает: Китай был и остается нашим стратегическим партнером.

Павел Ширвель, декан факультета Международного сотрудничества БНТУ:

"В 2018 году у нас было не более 40 китайских граждан. Если посмотреть динамику, начиная с 2023 года у нас уже было 400 граждан из Китая. В настоящий момент более 1200 обучается. У нас реализованы совместные образовательные программы с китайскими вузами: Хэбэйским технологическим университетом, Шэньянским технологическим институтом и Цзянсийским университетом водных ресурсов и электроэнергетики. В настоящее время находится в разработке еще 7 новых проектов".

Один из уникальных - Китайско-белорусский институт выдающихся инженеров. Он будет работать на базе "Великого камня" по формуле "1+1". Первый год студенты обучаются в БНТУ, второй - в Нанкинском университете. Практический результат очевиден. И Беларусь, и Китай на выходе получают высококвалифицированных инженерно-технических специалистов в таких областях, как искусственный интеллект и компьютерная инженерия.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Работа и Белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень", и подписание соответствующего соглашения дает хорошую платформу для практического внедрения совместных научных разработок и выпуск востребованной экспортоориентированной продукции".

Инженерные кадры - ключ к развитию экономики. И абсолютно точно - фундамент технологического суверенитета. Потому неудивительно, что технические специальности в БНТУ среди китайских студентов пользуются популярностью. Качество образования и его практикоориентированность - бренд, за которым и едут в Беларусь, несмотря на расстояние.

Дуань Хунянь, аспирант механико-технологического факультета БНТУ:

"Тут много шансов. В Китае мало шансов поступить в хорошие университеты. В БНТУ есть практика на ведущих предприятиях. Я был на МАЗе, там мы производили расчет динамики".

Хоу Ябо в Беларуси без малого два десятка лет. С Синеокой впервые познакомился в 2008-м, когда приехал поступать на подготовительные курсы. За время учебы выучил русский.

Успешно поступил на специальность "Автоматизированные электроприводы". После была магистратура и аспирантура. 2 года китаец с белорусской душой преподавал в родной альма-матер. Сейчас сосредоточен на исследованиях для защиты диссертации.

Хоу Ябо, преподаватель механико-технологического факультета БНТУ:

"Лидеры двух стран хорошо дружат, развивается сотрудничество в науке, технологиях и, конечно, в образовании".

Инновационный двигатель, преемственность кадров и практическая польза. Аспирантура - одно из ключевых звеньев подготовки научных кадров. Сегодня в рамках инновационного центра подготовки аспирантов "Китай - ШОС" совместно с Харбинским политехническим университетом в БНТУ обучается 52 иностранных аспиранта, 43 из них - из КНР.

Ксения Якушенко, проректор по научной работе БНТУ:

"Основным моментом является создание единых подходов к подготовке аспирантов. Наша задача - подготовить аспиранта в рамках данной инициативы и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это наша перспективная задача. Если другие университеты пока останавливаются на образовательной сфере подготовки студентов, мы хотим взять новую высоту и попробовать по единому формату ШОС подготовить аспиранта".

С ноября 2023 года между странами действует Белорусско-китайская ассоциация вузов. Сегодня она объединяет уже 89 университетов Беларуси и Китая. И это действенный механизм совместных образовательных программ. Таковых всего 67. 20 из них с выдачей двойного диплома сейчас находятся в стадии проработки.