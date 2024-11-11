В выборах Президента впервые проголосуют более 88 тыс. белорусов. Узнали, какой подарок их ждет

В выборах Президента Беларуси примут участие более 88 тысяч впервые голосующих граждан. Это юноши и девушки, которым исполнилось 18 лет в период с 26 февраля 2024 года по 26 января 2025-го включительно. На избирательных участках их встретят подарками. Это уже традиция.



В прошлую кампанию, например, вручали экземпляр Конституции, в этот раз - издание "Символы суверенной Беларуси". Что на страницах?

Практически год шла работа над созданием подарочных книг. И это будут не просто экземпляры на русском и белорусском языках. Есть и лимитированная версия, написанная шрифтом Брайля. Книга для молодежи, поэтому и команда под стать: художники - студенты БГУ и Академии искусств, молодой дизайнер издательства «Беларусь». А вот автор - известный публицист, историк и политолог Сергей Мусиенко. В составе редколлегии люди не менее опытные. Такая вот связь поколений.

Ольга Давидович, заведующая редакцией по выпуску научно-популярной и справочной литературы издательства "Беларусь":

"Мы не ставили задачу поставить окончательную точку, вот только эти символы - ни больше ни меньше. В предисловии к книге говорится, что список может быть продолжен каждым из жителей Беларуси. Но в данной книге мы собрали 23 символа: это символы государственные и национальные".

И даже взяв книгу в руки, можно прочувствовать символизм, будто трогаешь лен. Изображены на обложке васильки. Оттиском золотой фольги визуализирован герб Беларуси, чуть ниже флаг. О них и гимне - государственных символах - авторы написали, поставив в один ряд и Конституцию. Экземпляры Основного закона дарили дебютантам на единый день голосования. Печатали в этой же типографии.

По пресс-формам, конечно, не понять, как будет выглядеть книга. Положение страниц определено технологом. Все просчитано, под формат издания. Книжные листы, отдельно отпечатывается обложка, и еще много элементов, названия которых поймут только люди, близкие к издательской деятельности. Все по отдельности называют полуфабрикатами. А вот соединяют их вместе в переплетном цеху.

Из содержания книги

Отдельно посвящена статья нашей букве ў. Памятник ей, кстати, есть в Полоцке! Отдельно на страницах про крест Евфросинии Полоцкой, про орнамент и слуцкий пояс - до 200 граммов золота в нем могло быть. За один такой можно было купить несколько породистых лошадей или даже небольшое имение.

Будет и зубр, каждый четвертый - живет в Беларуси. Мы тут на всей планете абсолютные лидеры! Кстати, вы знали, что в семье у них матриархат! А взрослым зубр считается уже в 4 года! Живут до 30. Зубр был символом чемпионата мира по хоккею.

Ольга Давидович:

"Статьи книги представляют собой статьи в статье. То есть это не краткая информация о каком-то явлении или предмете, там есть и дополнительная информация, связанная с ним. Например, статья о батлейке дополняется информацией о развитии белорусского театра вообще".

Будет и про совсем молодые символы - цветок победы! А еще Знак качества, утвержденный в 2024-м. Ну и, конечно, место силы - Дворец Независимости. И еще много чего.

Кстати, на этих же станках уже печатают и бюллетени для голосования! Форма и текст утверждены на заседании ЦИК 23 декабря.

Выборы в Беларуси носят всеобщий характер. С 18 лет можно голосовать, причем делать это свободно. Избиратель сам решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать.