В Заславле представили проект "New Маляванка Art"

Хранитель классики наивного искусства - Музей маляванки в Заславле - приглашает на оригинальный проект. Произведения наивного жанра в новом, экспериментальном стиле представляет минская художница Нина Рубан и ее ученики. Девочки из студии декоративно-прикладного искусства "Маляванка" вместе с педагогом выставили на общий обзор свои работы. Цветы, фантастические животные, архитектура Беларуси и образы белорусских женщин - в нескольких десятках произведений, которые лично презентовали сами создатели.

Нина Рубан, художница:

"Мое авторское - это скорее наполнение, игра цвета, не просто один темный цвет, черный или темно-синий, но я себе позволила и красный, и голубой, и зеленый. Это уже игра, но база, фундамент стабильный, прежний".

Инесса Соболевская, директор Музея маляванки в Заславле:

"Когда приезжают к нам новые авторы, и они вдохновляются росписью, и они создают что-то новое, это вообще так здорово. И сейчас проект Нины Рубан - тоже большое удовольствие. Люди восхищаются цветами. И еще больше они удивлены, когда узнают, что не только мастер работает, а что у нее есть ученики и что есть еще детские работы. И все это на пользу того, как мы духовно возрождаемся".

"New Маляванка Art" - проект, который будет иметь продолжение. В заславском музее планируют провести целую серию выставок, которые представят современных художников, создающих в "маляваном" жанре.