В земельном вопросе разберемся в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Новая серия проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" в эфире уже 7 сентября. Житель Гродно обратился к Президенту Беларуси в TikTok, чтобы решить земельный вопрос.

На протяжении 11 лет мужчина ведет борьбу с братом и его семьей. Двум братьям в наследство от матери достался дом, но регистрировать землю почему-то не торопились, незаконно настроив навесов, беседок и даже колодец.

Чтобы разобраться в сути обращения, съемочная группа проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" выехала в Гродно. Все подробности смотрите 7 сентября на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы", а также 8 сентября на "Первом информационном" в 20:10 и 19:30.