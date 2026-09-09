В Ждановичах возводится современный тепличный комплекс для круглогодичного выращивания томатов

Продовольственная безопасность Беларуси - гарантия доступности и качества продуктов на полках магазинов круглый год. В стране функционируют специальные теплицы, где урожай овощей собирают даже зимой.

Так, по поручению главы государства в агрокомбинате "Ждановичи" под Минском возводится современный энергосберегающий тепличный комплекс. Несмотря на то что первая очередь проекта только завершается, в хозяйстве уже собирают урожай.

Площадь нового комплекса - более 6 га. Благодаря технологии досвечивания (мощность местного "солнца" здесь достигает 180 ватт на квадратный метр) даже в пасмурный день растения получают достаточно света. И аналогов этому автоматизированному производству поколения 4+ в Беларуси нет. Ставка сделана на энергосберегающие технологии, что позволяет получать хороший урожай в больших количествах.

Одно из преимуществ - томат дозревает не на прилавке магазина, а еще на ветке, поскольку поддерживается температура воздуха 23 градуса. Для каждого растения есть автоматический капельный полив с макро- и микроэлементами. Особое внимание уделяют и биологической защите: для борьбы с вредителями используют специальное насекомое-хищника, который уничтожает всех вредителей. Специалисты полностью отказались от химобработок, что напрямую влияет на экологическую чистоту продукции.

Диана Гришкина, старший мастер бригады № 4 тепличного комбината: "На томате применяются шмели. У нас есть своя шмелиная лаборатория. Эти насекомые нужны и, скажем так, востребованы для того, чтобы сохранить и улучшить вкусовые качества томата. У нас звеньевая система ухода за растениями. Что это значит? В звене один верхний овощевод и двое нижних. На верхнего приходится 4 тыс. метров квадратных, на нижнего овощевода 2 тыс. метров квадратных".

В июне 2026 года здесь посеяли гибрид "роминда" в количестве 52 тыс. штук. Это красный сливовидный томат, который характеризуется хорошими вкусовыми качествами и высокой лежкостью. И спустя 85 дней (это меньше трех месяцев) удалось собрать первый урожай - при том, что традиционно томаты растут от 90 до 130 дней (в зависимости от сорта и условий).И спустя 85 дней (это меньше трех месяцев) удалось собрать первый урожай - при том, что традиционно томаты растут от 90 до 130 дней (в зависимости от сорта и условий).

В середине декабря комбинат планирует выйти на полную мощность. С ноября по июнь здесь рассчитывают собирать до 70 кг томатов с одного квадратного метра.