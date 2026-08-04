В Жировичах Кочанова встретилась с председателями местных Советов депутатов

В Жировичах прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с председателями местных Советов депутатов. Обсуждали работу на местах, защиту исторической правды, укрепление духовных ценностей и комфорт жизни на селе.

Выездные встречи позволяют видеть решение многих вопросов изнутри и оперативно реагировать на запросы белорусов.

Место для встречи было выбрано неслучайно. В агрогородке находится Свято-Успенский Жировичский монастырь - место, которое ежегодно посещают тысячи паломников и туристов. Привести его в идеальное состояние - поручение главы государства. Его выполнение сегодня - на личном контроле спикера верхней палаты парламента.

Наталья Кочанова:

"В предыдущий визит Президента страны сюда были замечания, потому что не все было сделано. На сегодняшний день проведены серьезные работы по реконструкции жилого фонда, асфальтированию дорог. Приведены в порядок и корпуса агротехнического колледжа. Разработана проектно-сметная документация на строительство стадиона".

Комфорт жизни на селе - ключевой приоритет в работе местных Советов депутатов. И Жировичи сегодня - наглядный пример того, как агрогородок с населением всего чуть в более 2 тыс. человек может жить и развиваться. Больница, школа, детский сад, магазины - сегодня здесь есть все для комфортной жизни. И даже больше.

"Выполнена большая работа по благоустройству агрогородка Жировичи: асфальтирование 10,2 км дорог, новые сети водоснабжения, канализации, - обозначил председатель Жировичского сельского исполкома и сельского Совета депутатов Дмитрий Нагула. - Обустроены многоквартирные дома. Помимо этого, Жировичский аграрно-технический колледж претерпел существенные преобразования. У нас оборудованы детские площадки, обустроены источники, которые являются местом притяжения для паломников".

Слушать и слышать людей на местах, реагировать на их запросы и беречь то, что созидалось поколениями - главная задача депутатского корпуса. А когда эта работа опирается на столь мощный духовный и исторический фундамент, как в Жировичах, то и результат виден каждому.