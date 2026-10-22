В Жировичах обсудили перспективы развития религиозного туризма и продвижения духовного наследия

В Жировичском монастыре на диалоговой площадке обсудили развитие религиозного туризма. Главными темами стали привлечение паломников, укрепление туристического потенциала региона и создание двухдневных маршрутов, сообщает БЕЛТА.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, наместник Жировичского монастыря отметил, что вопросы развития религиозного туризма находятся на постоянном контроле и активно обсуждаются во взаимодействии с руководством страны и Белорусской православной церкови.

"Поднимается вопрос о развитии религиозного туризма. Поэтому мы сегодня и собрались, чтобы более плотно взаимодействовать с пользой для нашего народа. Главная наша задача - чтобы в первую очередь жители Беларуси получали и духовную, и телесную пользу", - подчеркнул владыка Гурий.

Он подробно остановился на уникальности обители, где уже более 500 лет хранится чудотворная Жировичская икона Божией Матери. Он также обратил внимание участников на необходимость более детального знакомства экскурсантов со святынями монастыря, историями исцелений, а также необходимости увеличивать время пребывания туристических групп в обители, чтобы гости могли не спеша осмотреть комплекс, посетить службы и приобрести сувениры.

Председатель Слонимского районного исполнительного комитета Виталий Шулейко обратил внимание участников на туристические возможности всего Слонимского района.

"Слонимская земля всегда рада туристам, у нас активно развивается инфраструктура. В следующем году наш район принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дожинки", поэтому мы уже сегодня готовим город к этому событию. Реализуются инфраструктурные и дорожные проекты. В инвестиционном проекте по благоустройству Жировичей заложена расчистка ручья Викня с обустройством пешеходной зоны. Задумок много: установим скамейки, разместим камни с высеченными десятью заповедями. Проект уже готов, и в следующем году мы планируем приступить к работам", - поделился планами Виталий Шулейко.

Кроме того, председатель предложил сместить акцент с однодневных поездок на двухдневные туры с ночевкой в Слониме, чтобы у туристов было больше времени как для посещения святынь, так и для ознакомления со светской культурой и достопримечательностями края.

Директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский подчеркнул исключительную роль церкви в укреплении духовных основ общества, сохранении межконфессионального согласия и культурных ценностей.

"Историко-культурный туризм обладает колоссальным потенциалом, и нам чрезвычайно важно объединить усилия по разработке совместных программ. Я горячо поддерживаю предложение о рассмотрении туров, предусматривающих ночевку и организацию именно двухдневных экскурсионных поездок. Уверен, что объединение усилий государства, Белорусской православной церкви и туристического сообщества будет способствовать как экономическому развитию регионов, так и духовному просвещению людей", - отметил он.