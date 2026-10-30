В Жлобинском районе открыли два молочно-товарных комплекса нового поколения

Сразу два молочно-товарных комплекса нового поколения открыли в Жлобинском районе. Это позволит дополнительно производить более 16 тыс. т молока сорта "экстра". Вблизи деревни Ректа возвели с нуля современный МТК на более чем тысячу буренок. Процесс доения полностью автоматизирован, доильная установка "Карусель" будет снижать нагрузку на операторов, что позволит соблюдать строгие санитарные нормы при работе.

Александр Даниленко, директор УП "Рогачевский МКК-Сервис - управляющая компания холдинга "МКК-Агро":

"Такой тандем "МКК-сервис" и МК "Лукское" - это, по сути, уже будет единое предприятие с мощной базой: начиная от техники и заканчивая людскими ресурсами. Поэтому сегодня стоит задача - прагматично и разумно расставить кадры и зарядить их на тот результат, который должен давать современный и мощный комплекс".

МТК в хозяйстве "Бобовский"

Главный зоотехник ОАО "Бобовский" Елена Ковалева отметила, что открытие нового комплекса позволит создать лучшие условия как для содержания скота, так и для работы персонала. Она уточнила, что здесь построены профилакторий на 240 голов для маленьких телят в возрасте от нуля до трех месяцев и телятник на 300 голов для молодняка от 3 до 12 месяцев.

Новый МТК открылся и в хозяйстве "Бобовский". Здесь автоматизированные системы кормления и поения, современные хранилища кормов. А трудиться в новых условиях будут около 50 человек.