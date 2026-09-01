В Жодино открыты специализированные классы БЕЛАЗ

Знаковый день 1 сентября в Жодино. В городе машиностроителей торжественно открыли два специализированных класса Белорусского автозавода в двух школах. Это "Класс-БЕЛАЗ. Химия" и "Класс-БЕЛАЗ. Физика". Аудитории максимально ориентированы на эксперименты и практику. Это новое звено в цепи образовательной "экосистемы" нашего флагмана машиностроения.

Обновленные интерьеры, фирменная белазовская стилистика и главное - новейшее оборудование для выполнения лабораторных работ. Будущие Кулибины с огромным интересом восприняли ноу-хау.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг":

"Основной уклон у нас, конечно же, на современное оборудование классов, современные препараты, что позволяет ученикам на практике прикоснуться к тем законам, увидеть те вещества, которые будут преобразовываться, которые будут выделять энергию либо газ, увидеть, как работают законы физики на практике. Увидеть это в бегущих цифрах на приборах либо в бегущей линии на осциллографе. Это все вызывает у нашего нового поколения интерес".

Следующим шагом БЕЛАЗа станет открытие Центра технического творчества в Жодино. Вместе с лабораториями в двух технических вузах таким образом закладывается фундамент для развития молодежи по траектории: "школа - вуз - БЕЛАЗ".