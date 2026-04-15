3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
В "Зубренке" отдохнут 272 ребенка из 10 стран
В "Зубренке"отдохнут 272 ребенка из 10 стран. Президент Беларуси подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха и оздоровления детей из Алжира, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Индии, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы и Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре.
Во время пребывания в Беларуси дети пройдут медицинское обследование и получат необходимое санаторно-курортное лечение. Кроме того, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах. Приглашение детей из других стран организуется ежегодно с 2017 года.
В ходе реализации программы оздоровительного туризма в Беларуси отдохнули и получили лечение более 2,5 тысяч детей. Это способствует укреплению и развитию сотрудничества с другими государствами, а также популяризации туристического потенциала страны.