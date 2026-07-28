В "Зубренке" стартовал республиканский фестиваль "Молодежное медиапространство"

В "Зубренке" начался республиканский фестиваль "Молодежное медиапространство". В нем принимают участие медиакоманды учащихся 8-10 классов. Всего - 104 участника.

В основе смены - оригинальная игровая модель, которая объединяет все отряды в единую команду.

28 июля участники медиасмены посетили Белтелерадиокомпанию. "Зубрята" увидели, как устроены телестудии и аппаратные изнутри.

"Здесь очень необычно, очень красиво, показывают разные программы, телепередачи, как "Добрай ранiцы, Беларусь", к примеру. Это для меня такой опыт новый. Мне интересно узнать, как это все происходит, как ведутся телепрограммы. Пожалуй, сегодняшняя наша экскурсия была очень классной", - поделилась участница республиканского фестиваля "Молодежное медиапространство" Ксения Дубко.

"Мой педагог, Татьяна Анатольевна, тут уже была в прошлом году. Она рассказывала о своих впечатлениях, очень насыщенных. Я так вдохновился этим, я начал гореть желанием попасть сюда", - рассказал участник республиканского фестиваля "Молодежное медиапространство" Артем Трусов.

"Зубренок" ежегодно посещает более 17,5 тыс. детей и подростков. Центр широко известен за пределами Беларуси. За последние годы в "Зубренке" побывали дети более чем из 40 стран мира.