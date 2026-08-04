В "Зубренке" стартовала смена для детей, победивших онкологию

В "Зубренке" проходит одна из самых важных и трогательных смен в году. "Радуга надежды" объединила детей, которые победили серьезные заболевания и сегодня снова могут радоваться лету, дружбе и отдыху. Программа насыщенная: прогулки, игры, творческие занятия, экскурсии и оздоровительные процедуры. Но главное здесь - атмосфера поддержки, общения и детства.

"Отдыхаю первый раз. В детских лагерях раньше не был. Ощущения необычные. Мои ожидания сбылись. Здесь весело!" - рассказал отдыхающий детского лагеря "Зубренок".

Татьяна Осмоловская, директор Национального детского оздоровительно-образовательного центра "Зубренок":

"Спектр оздоровительных процедур, которые сегодня отпускает наша медицинская часть, позволяет им укрепить свое здоровье. Ну и конечно же, общение с ребятами-зубрятами, погружение в "зубрятскую" атмосферу, посещение мероприятий - все это только способствует их выздоровлению и реабилитации".

В одном из самых живописных мест Беларуси ребята получают все самое необходимое, чтобы восстановление проходило в максимально комфортных условиях. Подобная смена проходит с 1993 года.