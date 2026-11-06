В "Зубренке" впервые организован отряд "Мой профиль - китайский язык"

В "Зубренке" продолжаются тематические смены. Центр принимает ребят круглый год. На одной площадке - юные историки, математики, волонтеры, лидеры мнений.

В "Зубренке" отдых - продолжение больших образовательных возможностей. Каждую смену представлен новый профиль.

Так, в октябре в центре впервые был организован отряд "Мой профиль - китайский язык" из 51 учащегося. Все ребята на повышенном уровне изучают язык Поднебесной. Такие смены традиционны для зубрят.

Ольга Джанаева, методист школы НДЦ "Зубренок":

"Ежесменно в Национальном детском центре "Зубренок" у нас функционируют профильные отряды. В этих профильных отрядах у нас отдыхают ребята, которые изучают учебные предметы на повышенном уровне. Также эти ребята являются активистами у себя в школе. В основном это такие учебные предметы, как химия, биология, физика и история Беларуси".

Еще одна возможность - реализация собственных проектов. Такой формат помогает увидеть, как теоретические знания могут стать основой конкретного дела.

Сейчас в "Зубренке" проходит Всебелорусский лидерский сбор. Здесь упор делают именно на реализацию проектов.

"В прошлом году ребята предложили подсветить стелу "Зубренка", к которой мы уже ходили, неоном. Теперь даже темной нарочанской ночью ее видно издалека, хотя она не менялась с 1969 года", - рассказала участница смены.

Центр становится и площадкой для изучения и осмысления более глобальных процессов. Так, в "Зубренке" не первый год работает профильный отряд "Клуб будущих избирателей".

В программе - изучение права, встречи с экспертами, интерактивные проекты. Безусловно, особое внимание - и трудовым акциям, особенно во время осенних каникул.

"Занятия у нас очень разнообразные. Например, сегодня у нас спросили, кто хочет поработать в библиотеке. И вот как раз-таки мы с девочками впятером согласились. На данный момент мы клеим книги и помогаем библиотеке", - поделилась участница смены.

Интеллектуальная работа здесь сочетается с творчеством. Это возможность проявить себя.