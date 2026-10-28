В "Зубренок" приехали школьники из российского Заполярья

"Зубренок" традиционно становится центром дружбы не только для ребят из Беларуси. Школьники из российского Заполярья приехали к нам на оздоровление.

Здесь ребята не только укрепляют здоровье, но и продолжают обучение. В программе также мастер-классы, экскурсии по знаковым местам Беларуси и не только.

Участник смены Алексей Эттытегин рассказал, что их водят на разные экскурсии: Хатынь, "Линия Сталина", музеи МЧС и Великой Отечественной войны.

За последние годы в "Зубренке" побывали дети более чем из 40 стран.