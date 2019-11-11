В 111-й школе Минска появилась игра для детей с особенностями развития

Еще один шаг к инклюзивному образованию. В столичной 111-й школе появилась игра для детей с особенностями развития. Учительница по английскому языку смастерила большой "бизи-дом" из разных материалов: дерева, ткани, пластмассы. Такой умный теремок помогает детям преодолеть языковые барьеры и корректировать физические ограничения. Игры на логику, моторику и на формирование временного пространства. Кроме умного дома, в школе появились и так называемые бизи-борды. Это панно с развивающими играми.



