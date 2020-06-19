В 11-й ГКБ заложили капсулу под строительство нового хирургического корпуса

В11-й городской клинической больнице Минска сегодня заложили капсулу под строительство нового хирургического корпуса. Строительство началось два месяца назад. Сейчас закладывают фундамент. Планируется, что первых пациентов здание примет через три года. Сейчас же в больнице функционируют три корпуса. Ведется работа по двум основным направлениям. Это хирургия и реабилитация пациентов, перенесших неврологические и кардиологические заболевания.



Всего на страже нашего здоровья в 11-й городской клинической больнице на сегодняшний день около 600 человек медперсонала.



