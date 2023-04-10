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В 1943-м за 9-15 марок в центре Риги можно было купить подсобных рабочих - это были пленные, вывезенные с оккупированной белорусской территории
В районе регистрационного пункта в центре Риги в воскресный день шла бойкая торговля, но не продуктами или товарами. Здесь можно было купить малолетних батраков по хорошей цене - за 9-15 марок. Информация о раздаче подсобных рабочих (так называли вывезенных с оккупированной белорусской территории пленных) стала появляться в латвийских газетах спустя три недели после начатой немцами операции "Зимнее волшебство" - трофеи латышских батальонов, которые воевали в Белоруссии. Теперь они на рынок поставляли рабсилу, которую можно было приобрести за хорошие деньги. Оборванные, голодные, многие полуживые с биркой на груди с указанием цены ждали своей участи. Это были дети разных возрастов. Изможденные, многие из них умирали в рабстве, не выдержав издевательств.
При всем драматизме ситуации отчеты фашистов своему руководству далеко не бравурные. Национальный архив Республики Беларусь. Здесь хранится "Дневник командования боевых групп "Берта" и "Илтис" об участии латышских полицейских батальонов в карательной операции "Зимнее волшебство" за период с 16 февраля по 25 марта". В нем запись практически каждого дня начинается одной фразой - "в прочесанной местности бандиты не обнаружены" и далее перечень уничтоженных деревень: Бучаново, Борково, Сухоруково, Добраники, Рубаны, Салино…. Основная масса скота и населения вывезена бандитами".
Коровы были у нас, коровы шли, а людей забирали, все плакали, кого ранило, кого побило. Столько погибло, столько у нас тут было плача, такое горе было, что не передать.
Пепелищем была вся Освейщина. Все 163 деревни в районе были уничтожены до последнего здания. Из Освейского района из 20 тысяч мирного населения пришли на пепелище только 6 тысяч. На Освейщине остался в живых только 1 из 3. В целом в районе половина населения была уничтожена.
Операция "Зимнее волшебство" ожидаемого результата не приносила. 31 марта было принято решение завершить ее досрочно. Разгромить партизан Рассонско-Освейской зоны не удалось, об успехах рапортовали только в отношении расправ над мирными беззащитными жителями.
Факт
Цифры о людских потерях уточняются и сегодня. Работа Генеральной прокуратуры продолжается. Тогда же за время проведения операции “Зимнее волшебство” с участием карателей было уничтожено 387 населенных пунктов, убито свыше 13 тысяч мирных жителей, свыше 7 тысяч были насильно вывезены в Германию на принудительные работы.
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