В 1943-м за 9-15 марок в центре Риги можно было купить подсобных рабочих - это были пленные, вывезенные с оккупированной белорусской территории

В районе регистрационного пункта в центре Риги в воскресный день шла бойкая торговля, но не продуктами или товарами. Здесь можно было купить малолетних батраков по хорошей цене - за 9-15 марок. Информация о раздаче подсобных рабочих (так называли вывезенных с оккупированной белорусской территории пленных) стала появляться в латвийских газетах спустя три недели после начатой немцами операции "Зимнее волшебство" - трофеи латышских батальонов, которые воевали в Белоруссии. Теперь они на рынок поставляли рабсилу, которую можно было приобрести за хорошие деньги. Оборванные, голодные, многие полуживые с биркой на груди с указанием цены ждали своей участи. Это были дети разных возрастов. Изможденные, многие из них умирали в рабстве, не выдержав издевательств.