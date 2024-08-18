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В 1997 году бизнесмен уехал на деловую встречу - дело о его убийстве раскрыли только в наши дни
31 декабря 1997 года 39-летний минчанин на своей машине уехал из дома на деловую встречу с бизнес-партнером и пропал. Мужчина не выходил на связь несколько дней. В начале января 1998 года связался по телефону с родственниками и знакомыми.
"Звонки были ближайшим родственникам и на фирму, которую он возглавлял, - рассказалзамначальника УУР ГУВД Мингорисполкома Роман Крылов. -Он просил определенные суммы денег перевести на расчетные счета, впоследствии два или три платежа были произведены (на тот момент достаточно крупные деньги). С тех пор он перестал выходить на связь, дальнейшая судьба его была до 2023 года неизвестна".
После исчезновения мужчины его родственники обратились в милицию. Оперативники приступили к поискам. Долгие годы минские милиционеры будут устанавливать обстоятельства этого загадочного дела. Но окончательно все прояснится лишь спустя 25 лет.
После лихих 90-х оперативникам часто приходилось по крупицам восстанавливать картину заказных убийств, разбоев и похищений людей. И чаще других к такой работе подключалась столичная милиция. В Минске криминальные разборки были частым делом.
Во всех этих группировках, которые себя именовали по-разному, в разных ипостасях. Мы с Комитетом по организованной преступности старались лидеров выявить. И по мере возможности за совершенные противоправные деяния мы их изолировали. Это основная задача была. Но была некоторая трудность, что они у нас совершают преступление и в Россию едут.
По факту безызвестного исчезновения минского бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Долгое время сотрудниками столичной милиции проводились мероприятия по поиску пропавшего мужчины как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Однако установить его местонахождение так и не удалось.
Наш без вести пропавший был привезен на съемную квартиру, где его, так скажем, закатали в ковер. Он находился там, продолжительное время его избивали, вымогали, требовали деньги.
Пролить свет на похищение бизнесмена удалось только в наше время. К преступлению оказался причастен его деловой партнер, с которым пропавший договорился встретиться и обсудить детали возврата долга. В день исчезновения мужчина на машине приехал в назначенное время на встречу, после чего партнеры направились на съемную квартиру по улице Рафиева. Там должника поджидали четверо подельников его товарища, входившие в состав преступной группы по выбиванию долгов у коммерсантов. Минчанина связали и удерживали в квартире.
Злоумышленники пытались скрыть криминальный характер без вести пропавшего бизнесмена. И каким-то образом от его имени направляли в качестве устрашения его же оппонентам посылки, якобы это делается от имени без вести пропавшего.
Расчет был на то, что под подозрение попадет сам пропавший, который якобы скрывается от кредиторов и пытается запугать их. Принимая меры конспирации, подозреваемые направили несколько посылок. В бандеролях находились взрывные устройства, которые вовремя обнаружили и обезвредили сотрудники милиции. По фактам покушения на убийство были возбуждены уголовные дела.
В 2023 году сотрудники уголовного розыска столичной милиции установили 6 участников банды, убившей бизнесмена в 90-х. Их возраст от 46 до 66 лет. На основании показаний фигурантов оперативники провели поисковые работы на предполагаемом месте захоронения тела бизнесмена. В итоге человеческие останки все-таки были обнаружены. Точка в этом деле была поставлена.
Не все давали одни и те же показания. Кто-то на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, когда хоронили нашего без вести пропавшего, кто-то находился в шоковом состоянии, кто-то управлял автомобилем, кого-то уже не было в живых. Сопоставив все факты, мы примерно понимали местоположение, лесополосу, основной отличительной чертой места были холмы либо так называемые бугорки. Мы выбыли на место в Минский район, проанализировали местность, указанную нам злоумышленниками, обнаружили описанные ими эти бугорки (их было там порядка 80 штук) и приступили к раскопкам. В результате двух-трехдневной работы к концу прошлого года, 23 декабря, мы обнаружили останки без вести пропавшего.
Это уголовное дело - показательный пример, который в очередной раз доказывает, что нет преступления, которое невозможно раскрыть. И неважно, о чем идет речь - об убийстве, совершенном 25 лет назад, или мелком хулиганстве в подворотне, где даже не было камер видеонаблюдения.
Практически нераскрываемых преступлений нет. Я всегда говорил своим сотрудникам, говорил своим заместителям, что раскрываются все преступления. Просто мы не всегда добросовестно относимся к отдельным моментам раскрытия.
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