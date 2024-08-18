В 1997 году бизнесмен уехал на деловую встречу - дело о его убийстве раскрыли только в наши дни

31 декабря 1997 года 39-летний минчанин на своей машине уехал из дома на деловую встречу с бизнес-партнером и пропал. Мужчина не выходил на связь несколько дней. В начале января 1998 года связался по телефону с родственниками и знакомыми.

"Звонки были ближайшим родственникам и на фирму, которую он возглавлял, - рассказалзамначальника УУР ГУВД Мингорисполкома Роман Крылов. -Он просил определенные суммы денег перевести на расчетные счета, впоследствии два или три платежа были произведены (на тот момент достаточно крупные деньги). С тех пор он перестал выходить на связь, дальнейшая судьба его была до 2023 года неизвестна".

После исчезновения мужчины его родственники обратились в милицию. Оперативники приступили к поискам. Долгие годы минские милиционеры будут устанавливать обстоятельства этого загадочного дела. Но окончательно все прояснится лишь спустя 25 лет.

После лихих 90-х оперативникам часто приходилось по крупицам восстанавливать картину заказных убийств, разбоев и похищений людей. И чаще других к такой работе подключалась столичная милиция. В Минске криминальные разборки были частым делом.

Во всех этих группировках, которые себя именовали по-разному, в разных ипостасях. Мы с Комитетом по организованной преступности старались лидеров выявить. И по мере возможности за совершенные противоправные деяния мы их изолировали. Это основная задача была. Но была некоторая трудность, что они у нас совершают преступление и в Россию едут. Александр Рак, начальник ГУВД Мингорисполкома (2001-2003 гг.)

По факту безызвестного исчезновения минского бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Долгое время сотрудниками столичной милиции проводились мероприятия по поиску пропавшего мужчины как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Однако установить его местонахождение так и не удалось.

Наш без вести пропавший был привезен на съемную квартиру, где его, так скажем, закатали в ковер. Он находился там, продолжительное время его избивали, вымогали, требовали деньги. Роман Крылов, замначальника УУР ГУВД Мингорисполкома

Пролить свет на похищение бизнесмена удалось только в наше время. К преступлению оказался причастен его деловой партнер, с которым пропавший договорился встретиться и обсудить детали возврата долга. В день исчезновения мужчина на машине приехал в назначенное время на встречу, после чего партнеры направились на съемную квартиру по улице Рафиева. Там должника поджидали четверо подельников его товарища, входившие в состав преступной группы по выбиванию долгов у коммерсантов. Минчанина связали и удерживали в квартире.

Злоумышленники пытались скрыть криминальный характер без вести пропавшего бизнесмена. И каким-то образом от его имени направляли в качестве устрашения его же оппонентам посылки, якобы это делается от имени без вести пропавшего. Роман Крылов, замначальника УУР ГУВД Мингорисполкома

Расчет был на то, что под подозрение попадет сам пропавший, который якобы скрывается от кредиторов и пытается запугать их. Принимая меры конспирации, подозреваемые направили несколько посылок. В бандеролях находились взрывные устройства, которые вовремя обнаружили и обезвредили сотрудники милиции. По фактам покушения на убийство были возбуждены уголовные дела.

В 2023 году сотрудники уголовного розыска столичной милиции установили 6 участников банды, убившей бизнесмена в 90-х. Их возраст от 46 до 66 лет. На основании показаний фигурантов оперативники провели поисковые работы на предполагаемом месте захоронения тела бизнесмена. В итоге человеческие останки все-таки были обнаружены. Точка в этом деле была поставлена.





Не все давали одни и те же показания. Кто-то на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, когда хоронили нашего без вести пропавшего, кто-то находился в шоковом состоянии, кто-то управлял автомобилем, кого-то уже не было в живых. Сопоставив все факты, мы примерно понимали местоположение, лесополосу, основной отличительной чертой места были холмы либо так называемые бугорки. Мы выбыли на место в Минский район, проанализировали местность, указанную нам злоумышленниками, обнаружили описанные ими эти бугорки (их было там порядка 80 штук) и приступили к раскопкам. В результате двух-трехдневной работы к концу прошлого года, 23 декабря, мы обнаружили останки без вести пропавшего. Роман Крылов, замначальника УУР ГУВД Мингорисполкома

Это уголовное дело - показательный пример, который в очередной раз доказывает, что нет преступления, которое невозможно раскрыть. И неважно, о чем идет речь - об убийстве, совершенном 25 лет назад, или мелком хулиганстве в подворотне, где даже не было камер видеонаблюдения.

Практически нераскрываемых преступлений нет. Я всегда говорил своим сотрудникам, говорил своим заместителям, что раскрываются все преступления. Просто мы не всегда добросовестно относимся к отдельным моментам раскрытия. Александр Рак, начальник ГУВД Мингорисполкома (2001-2003 гг.)

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