В 2019 году в МНПЦ трансплантологии провели 8 пересадок легких

"В этом году произошел прорыв в программе трансплантации легких. Мы выполнили 8 подобных операций на сегодняшний день, и для нас это очень важное событие. Еще более важное то, что эти пациенты почти все поправились. Это свидетельствует о том, что еще один барьер преодолен. Эта программа поставлена на поток, и количество пациентов, которых мы можем спасать с помощью трансплантации легких, с каждым годом будет увеличиваться".