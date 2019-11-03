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В 2019 году в МНПЦ трансплантологии провели 8 пересадок легких
обратились в Минский центр трансплантации. Об этом рассказал
подчеркнул, что ежегодно в больнице проводится все больше пересадок органов.Достижения медицины - сложная процедура и требует высокотехнологичного оборудования. В центре трансплантации оно обновляется каждые 5 лет.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
"В этом году произошел прорыв в программе трансплантации легких. Мы выполнили 8 подобных операций на сегодняшний день, и для нас это очень важное событие. Еще более важное то, что эти пациенты почти все поправились. Это свидетельствует о том, что еще один барьер преодолен. Эта программа поставлена на поток, и количество пациентов, которых мы можем спасать с помощью трансплантации легких, с каждым годом будет увеличиваться".
В этом году уже выполнили 320 пересадок почки, более 80 раз провели трансплантацию печени. Так же в МНПЦ трансплантологии в 2019 году проведено 46 пересадок сердца.
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