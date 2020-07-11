3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В 2019 году в вузах Беларуси обучались более 26 000 студентов из 107 государств
В этом учебном году белорусские вузы планируют принять более 55 000 белорусских студентов. За образованием к нам приезжают и иностранцы. В 2019 в вузах Беларуси обучались более 26 000 студентов из 107 государств. Больше всего учащихся из Китая, Туркменистана, России и Ирана. Приезжают в основном за высшим образованием первой и второй ступени. Самые востребованные специальности - лечебное дело, мировая экономика, международные отношения, правоведение, информационные технологии и компьютерная безопасность. В числе самых популярных среди иностранных студентов вузов - БГУ, медуниверситет, БНТУ и БГУИР. Экспорт образовательных услуг приносит Беларуси до 80 миллионов долларов в год.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва