В 2019 году в вузах Беларуси обучались более 26 000 студентов из 107 государств

В этом учебном году белорусские вузы планируют принять более 55 000 белорусских студентов. За образованием к нам приезжают и иностранцы. В 2019 в вузах Беларуси обучались более 26 000 студентов из 107 государств. Больше всего учащихся из Китая, Туркменистана, России и Ирана. Приезжают в основном за высшим образованием первой и второй ступени. Самые востребованные специальности - лечебное дело, мировая экономика, международные отношения, правоведение, информационные технологии и компьютерная безопасность. В числе самых популярных среди иностранных студентов вузов - БГУ, медуниверситет, БНТУ и БГУИР. Экспорт образовательных услуг приносит Беларуси до 80 миллионов долларов в год.