В 2020 году на тепловую модернизацию жилого фонда выделят около 40 миллионов рублей

Теперь капитальный ремонт можно совместить с утеплением дома, а половину расходов возьмет на себя государство. Соответствующий указ Президента вступил в силу. Главная цель - повышение энергоэффективности жилого фонда. Расчеты показывают, что такая мера позволит снизить теплопотребление в домах до 90 киловатт-часов на кв.м в год. Сегодня около 80 % зданий забирают энергии в разы больше - до 200 киловатт-часов на кв.м в год. В первую очередь, это дома, спроектированные и построенные до середины 90-х. К слову, около трети всей тепловой энергии потребляет население, проживающее в квартирах или в частном секторе. При этом граждане возмещают только 20 % затрат на отопление.







Тепловая модернизация даже при росте тарифов для населения поможет исключить удорожание платы за жилищно-коммунальные услуги. Также повысится комфортность проживания в квартирах.



Тему продолжит Антон Малюта.Для большинства жильцов белорусских домов этот указ действительно долгожданный. Из перечня работ, проводимых при капремонте, утепление исключили в 2015-м. Новый документ открывает и новые возможности под общим названием "тепловая модернизация". Сегодня жилой фонд требует не только замены окон, дверей или радиаторов, но и внедрения системы регулирования.





Возможность регулировать тепло экономит до 15% энергии

Уходя на работу или уезжая в отпуск, самому понизить температуру в помещении сегодня могут жители только пятой части всех домов - меж тем, только эта мера экономит около 15% энергии. Но при условии, что собственники оплачивают тепло, исходя из показателей индивидуальных приборов учета. Таковы наблюдения представителей Госстандарта.

Решение о проведении тепловой модернизации принимают собственники

Перед проведением работ в ЖКХ проанализируют показатели дома за три отопительных сезона. Но нужна ли тепловая модернизация - решат сами жильцы. Решение принимается на общем собрании, если есть согласие двух третей собственников. Первые встречи с представителями ЖКХ проходят на неделе в трех районах столицы.

Оплата услуг - то, что больше всего волнует жильцов. Возмещать понесенные затраты владельцы квартир будут только после завершения модернизации в течение 10 лет ежемесячно равными долями. Малообеспеченным белорусам этот срок могут продлить до 15 лет. Все зависит от объема работ, но предварительно речь о сумме в районе 15-20 рублей, которую стоит рассматривать как инвестицию в будущее.

Тепловая модернизация повысит рыночную стоимость жилья

Повышение рыночной стоимости такого жилья - важный аспект. Здесь учли опыт соседей. Например, в Литве от того, прошел тепловую модернизацию дом или нет, сильно зависит итоговая цена квартиры. Там же все чаще появляются энергоэффективные новостройки - через год и в Беларуси таких должна строиться половина от всего объема.

Как быть в плюсе от возобновляемых источников энергии - уже знают в Гродно, пожалуй, в одном из самых передовых и технологичных домов страны. Энергию солнца летом продают еще и городу. С апреля по октябрь товарищество получает прибыль 26 тысяч рублей.Здание берет тепло даже из земли, а подогрев воды работает благодаря энергии от бытовых стоков. "Умным" этот дом делают еще датчики контроля температуры, приточная вентиляция и фильтры воздуха. И, конечно, выгода, которую получают жильцы.

В 2020 году на тепловую модернизацию выделят около 40 млн. рублей