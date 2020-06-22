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В 2020 году в инвестпрограмму Минска включено строительство 55 объектов образования

В 2020 году в инвестпрограмму Минска включено строительство 55 объектов образования

В 2020 году в инвестпрограмму Минска включено проектирование и строительство 55 объектов образования. "В том числе в инвестпрограмму включено 12 школ и 25 садиков. А еще18 объектов будут находиться на реконструкции, 11 из них - школьные стадионы", - пояснили в комитете по образованию Мингорисполкома.

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