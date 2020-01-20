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В школах Беларуси появится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию

В школах Беларуси появится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию

В 2020 году в школах Беларуси появится новая должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Этот педагог будет вести учебный предмет "Допризывная и медицинская подготовка" и заниматься воспитанием по военно-патриотическому направлению.

Для принятия на работу обязательным условием является наличие опыта военной службы в Вооруженных Силах или других воинских формированиях Республики Беларусь.

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