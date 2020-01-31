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В 2021 году Беларусь совместно с Латвией принимает чемпионат мира по хоккею

2020 год пройдет под эгидой маркетинга в туризме. В 2021 году Беларусь совместно с Латвией принимает чемпионат мира по хоккею, соответственно, усилия профессионального туристического сообщества должны быть направлены на активную рекламу этого масштабного события.

Как заработать максимум на болельщиках, что предложим туристам, спросим у известного в турбизнесе человека. Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии, с нами на связи (видео).

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