2020 год пройдет под эгидой маркетинга в туризме. В 2021 году Беларусь совместно с Латвией принимает чемпионат мира по хоккею, соответственно, усилия профессионального туристического сообщества должны быть направлены на активную рекламу этого масштабного события.



Как заработать максимум на болельщиках, что предложим туристам, спросим у известного в турбизнесе человека. Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии, с нами на связи (видео).



