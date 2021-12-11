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В 2021 году в КГК поступило более 10 тыс. обращений граждан - каждое берется на контроль

Количество обращений граждан в Комитет государственного контроля с начала года уменьшилось. Но по-прежнему лидируют коммунальные темы, в том числе - благоустройство дорог, придомовых территорий. Поступают и коллективные жалобы, на которые реагируют незамедлительно, благодаря чему, например, жители агрогородка Вязье больше не живут, как на болоте. И таких примеров немало. Подробнее - в рубрике "Обратная связь".

Рассказывает Андрей Ястребов. Почти тысяча дворов. Сельские жители, дачники из Осиповичей и Минска. Агрогородок Вязье привлекает застройщиков. Только в этом году здесь появились еще 20 домов. Настоящей проблемой для жителей (причем сразу трех улиц) стали сточные воды. Ливни, таяние снега. Приусадебные участки превращались в болота.

В 2021 году в КГК поступило более 10 тыс. обращений граждан

Надежда у жителей агрогородка появилась после масштабной реконструкции на окраине с прокладкой инженерных сетей под будущие застройки, строительством дороги и водосточных канав. Но проблема не решилась. Вот так выглядели приусадебные участки после дождей. Местные жаловались: живем - как люди на болоте.

Александр Чарнушин, директор УКС Осиповичского района:
Данные дороги отсекли воду от поля, и вода собралась в одной точке. Стало ясно, что необходимо провести корректировку проекта. Уложили сюда трубу большего диаметра. Дальше там две другие пропускные трубы - были увеличены их диаметры. Работы выполнены, и в общем проблема решена.
Среди тех, кому понадобилась помощь, и Ольга Дроб - переехала в Вязье из Чаусского района. Дом в низине. Старые трубы в канавах не справлялись с потоками воды после дождей. Участок с урожаем не раз затапливало. Результат появился лишь после обращения в Комитет госконтроля. Старые трубы в водосточных канавах заменили. Их сделали глубже. После таяния снега дома не уйдут под воду.

Алексей Федоров, председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля Беларуси:
Местной власти нужно было более оперативно реагировать на обращения граждан и решать комплексно проблему по устранению этих причин. Пришлось вмешаться комитету. В целом решена проблема не одного участка, а нескольких улиц.Алексей Федоров

Пришлось переделывать и пандус в подъезде жилого дома в Гродно. Вынужденная мера - ведь после модернизации съезда остались необработанные ржавые перила. Разрушающуюся дорожку строители заделали клеевым раствором. В общем качество работ не устроило ни заявителя - инвалида-колясочника, ни специалистов госконтроля.

А это уже Жодино. И многолетняя проблема жильцов дома № 17 по улице Тимирязева. Как только шел дождь, вода стекала по трещинам в потолке и стенам. Вход в подъезд затапливало. После тяжб с коммунальщиками потерпевшие обратились в госконтроль. Нашлось и дополнительное финансирование. И даже в планы на дальнейший ремонт внесен дом. А он ему нужен - это заметно. В этом году в Комитет государственного контроля поступило свыше 10 тысяч обращений. В том числе через онлайн-панели на сайте КГК.

Каждое заявление берется на контроль. Виновные несут ответственность. В доход государства в виде налогов и бюджетных платежей уже поступило свыше 55 тысяч рублей.

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